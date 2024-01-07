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Сегодня, 19:03

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в 4-й раунд Кубка Англии, Де Брейне сыграл впервые с августа

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кевин Де Брейне, Фил Фоден и Матеус Нунес.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче 3-го раунда Кубка Англии — 5:0.

У горожан дважды забил Фил Фоден, по одному голу у Хулиана Альвареса, Оскара Бобба и Жереми Доку.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне вышел на поле впервые с августа 2023 года — бельгиец появился на замену на 57-й минуте и сделал одну голевую передачу.

Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:0
Хаддерсфилд

В других матчах «Вест Бромвич» победил «Олдершот Таун» (4:1), «Лидс» выиграл у «Петерборо» (3:0), а «Рексхэм» оказался сильнее «Шрусбери Таун» (1:0).

«Манчестер Сити», «Вест Бромвич», «Лидс» и «Рексхэм» узнают соперников по 4-му раунду Кубка Англии после жеребьевки, которая пройдет 8 января.

Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. The Hawthorns (Вест Бромвич)
Вест Бромвич Альбион
4:1
Олдершот Таун
Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. Weston Homes Stadium (Петерборо)
Петерборо
0:3
Лидс
Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. The Croud Meadow (Шрусбери)
Шрусбери Таун
0:1
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Матчи «Вест Хэм» — «Бристоль», «Лутон» — «Болтон» и «Ноттингем Форест» — «Блэкпул» завершились вничью. Согласно регламенту турнира, команды проведут переигровки.

Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Бристоль Сити
Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:2
Блэкпул
Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
0:0
Болтон Уондерерс

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Хаддерсфилд Таун
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