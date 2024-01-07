«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в 4-й раунд Кубка Англии, Де Брейне сыграл впервые с августа

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче 3-го раунда Кубка Англии — 5:0.

У горожан дважды забил Фил Фоден, по одному голу у Хулиана Альвареса, Оскара Бобба и Жереми Доку.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне вышел на поле впервые с августа 2023 года — бельгиец появился на замену на 57-й минуте и сделал одну голевую передачу.

В других матчах «Вест Бромвич» победил «Олдершот Таун» (4:1), «Лидс» выиграл у «Петерборо» (3:0), а «Рексхэм» оказался сильнее «Шрусбери Таун» (1:0).

«Манчестер Сити», «Вест Бромвич», «Лидс» и «Рексхэм» узнают соперников по 4-му раунду Кубка Англии после жеребьевки, которая пройдет 8 января.

Матчи «Вест Хэм» — «Бристоль», «Лутон» — «Болтон» и «Ноттингем Форест» — «Блэкпул» завершились вничью. Согласно регламенту турнира, команды проведут переигровки.