«Манчестер Сити» хочет подписать Чилуэлла на замену Канселу

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.

По информации издания, на трансфере 26-летнего англичанина настаивает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

По мнению испанского специалиста, Чилуэлл сможет полноценно заменить в составе Жоау Канселу, который на данный момент выступает за «Баварию» на правах аренды с правом выкупа за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Чилуэлл сыграл за «Челси» в 19 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.