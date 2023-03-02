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Сегодня, 18:13

«Манчестер Сити» хочет подписать Чилуэлла на замену Канселу

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Бен Чилуэлл может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.

По информации издания, на трансфере 26-летнего англичанина настаивает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

По мнению испанского специалиста, Чилуэлл сможет полноценно заменить в составе Жоау Канселу, который на данный момент выступает за «Баварию» на правах аренды с правом выкупа за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Чилуэлл сыграл за «Челси» в 19 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.

Жоау Канселу
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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