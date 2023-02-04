«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Брайтона» Мак Аллистера

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«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру, сообщает Fichajes.
По информации источника, «горожане» хотят подписать 24-летнего аргентинца в летнее трансферное окно, сделка может обойтись клубу в сумму около 40 миллионов евро. В «Манчестер Сити» рассчитывают, что хавбек сможет стать заменой Илкаю Гюндогану, чей контракт истекает по окончании нынешнего сезона.
В сезоне-2022/23 Мак Аллистер забил 7 голов в 19 матчах за «Брайтон», также он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.
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