«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Бернарду Силвой на улучшенных условиях

«Манчестер Сити» вскоре предложит полузащитнику Бернарду Силве продлить контракт, сообщает Football Insider.

Новое соглашение с португальским хавбеком будет подписано на улучшенных условиях.

Текущий контракт Силвы с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года.

В этом сезоне АПЛ 28-летний хавбек в составе «горожан» провел 12 матчей, забил два мяча и сделал пять ассистов.

Летом Силва могут перейти в «Барселону», но трансфер не состоялся. Ранее появлялась информация, что каталонский клуб сохраняет интерес к 28-летнему португальцу, но теперь ему придется конкурировать с «Реалом».