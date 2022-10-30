«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Бернарду Силвой на улучшенных условиях

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«Манчестер Сити» вскоре предложит полузащитнику Бернарду Силве продлить контракт, сообщает Football Insider.
Новое соглашение с португальским хавбеком будет подписано на улучшенных условиях.
Текущий контракт Силвы с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года.
В этом сезоне АПЛ 28-летний хавбек в составе «горожан» провел 12 матчей, забил два мяча и сделал пять ассистов.
Летом Силва могут перейти в «Барселону», но трансфер не состоялся. Ранее появлялась информация, что каталонский клуб сохраняет интерес к 28-летнему португальцу, но теперь ему придется конкурировать с «Реалом».
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