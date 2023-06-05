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Сегодня, 12:18

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Холанном, чтобы отбить интерес «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» хочет заключить новое соглашение с нападающим Эрлином Холанном.

Как сообщает The Telegraph, «горожане» хотят предложить 22-летнему игроку более длительное соглашение, чтобы затруднить другим клубам, в частности, «Реалу», попытки переманить его. В «Сити» надеются, что потенциальный требл поможет убедить норвежца.

«Манчестер Сити» имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов. Команда уже выиграла АПЛ и Кубок Англии.

Нынешний контракт Холанна с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю действует до 2027 года. В текущем сезоне он сыграл 52 матча во всех турнирах, забил 52 гола и отдал 9 результативных передач.

Источник: The Telegraph
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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