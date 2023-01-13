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Сегодня, 08:14

«Манчестер Сити» хочет заполучить 17-летнего вратаря «Монако»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Монако» Лисандру Ольмета интересен «Манчестер Сити».

По информации Foot Mercato, английский клуб надеется подписать 17-летнего голкипера, который в конце сезона станет свободным агентом. Ольмета получил предложение о контракте от «Монако», но еще не согласовал условия, что вызвало интерес со стороны команды Хосепа Гвардиолы.

Ольмета родился в Аяччо и с 2011 по 2020 год занимался футболом в местных клубах, после чего попал в академию «Монако».

В апреле 2022 года голкипер был вызван в сборную Франции (до 17 лет) для участия в чемпионате Европы, который проходил в Израиле. На турнире Ольмета принял участие в 5 матчах, в том числе и в победном финале против Нидерландов (2:1). Также на чемпионате Европы он отбил пенальти в четвертьфинале против Германии (1:1, 4:3 по пен), а затем в полуфинале против Португалии (2:2, 6:5 по пен).

Источник: Foot Mercato
ФК Манчестер Сити
ФК Монако
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