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Сегодня, 18:31

«Манчестер Сити» и «Арсенал» в споре за титул: кто заберет чемпионство? Live!

Игнат Заздравин
Корреспондент
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Фото Global Look Press
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В чемпионате Англии проходит последний, 38-й тур.

Все матчи заключительного тура проходят в одно время. В двух из них решается судьба чемпионского титула. «Манчестер Сити», который сейчас является лидером АПЛ, дома принимает «Вест Хэм». «Арсенал», идущий вторым, на своем поле встречается с «Эвертоном».

«Манчестер Сити» (88 очков в 37 матчах) опередит «Арсенал» (86), если:

— одержит победу

— сыграет вничью или проиграет, а «Арсенал» не выиграет

«Арсенал» станет чемпионом:

— если победит, а «Манчестер Сити» — нет

При равенстве очков «Арсенал» опередит «Ман Сити» за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах чемпионата. Перед туром — +61 (89-28) у «Арсенала» против +60 (93-33) у «Манчестер Сити».

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Эвертон

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
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