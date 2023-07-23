«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются вингером Олисе

«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются нападающим «Кристал Пэлас» Майклом Олисе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы ждут информации о состоянии здоровья Олисе — в июне он получил травму колена.

21-летний французский вингер выступает за «Кристал Пэлас» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 40 матчей за английский клуб, забил два гола и отдал 11 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.