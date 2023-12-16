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Сегодня, 20:00

«Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас» из-за пенальти в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ — 2:2.

За «горожан» забили Джек Грилиш (24-я минута) и Рико Льюис (54-я). За гостей отличился Жан-Филипп Матета (76-я). Ничью «Кристал Пэлас» на 90+3-й минуте принес гол Майкла Олисе, который реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» (34 очков) остался на четвертом месте в АПЛ. «Кристал Пэлас» (17) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет с японской «Урава Ред Даймондс» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча пройдет 19 декабря.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:2
Кристал Пэлас
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
2
15
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