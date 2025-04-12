12 апреля, 13:45
«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в 32-м туре чемпионата Англии в субботу, 12 апреля. Стартовый свисток матча на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) — в 14.30 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» изучайте в нашем матч-центре.
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После 31 тура АПЛ «Манчестер Сити» набрал 52 очка и занимал шестое место в турнирной таблице, у «Кристал Пэлас» — 43 очка и 11-я строчка.
В предыдущем туре «горожане» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), а «орлы» обыграли «Брайтон» (2:1).