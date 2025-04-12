«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в чемпионате Англии 12 апреля

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в 32-м туре чемпионата Англии в субботу, 12 апреля. Стартовый свисток матча на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) — в 14.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» : трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

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Англия. Премьер-лига. 32-й тур.

12 апреля, 14:30. Etihad Stadium (Манчестер)

После 31 тура АПЛ «Манчестер Сити» набрал 52 очка и занимал шестое место в турнирной таблице, у «Кристал Пэлас» — 43 очка и 11-я строчка.

В предыдущем туре «горожане» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), а «орлы» обыграли «Брайтон» (2:1).