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12 апреля, 13:45

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в чемпионате Англии 12 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в 32-м туре чемпионата Англии в субботу, 12 апреля. Стартовый свисток матча на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) — в 14.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей английского футбола в России нет. Игры АПЛ в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 14:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:2
Кристал Пэлас

После 31 тура АПЛ «Манчестер Сити» набрал 52 очка и занимал шестое место в турнирной таблице, у «Кристал Пэлас» — 43 очка и 11-я строчка.

В предыдущем туре «горожане» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), а «орлы» обыграли «Брайтон» (2:1).

ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
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