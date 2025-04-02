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2 апреля, 23:38

«Манчестер Сити» всухую обыграл «Лестер» в АПЛ

Алина Савинова
Джек Грилиш.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на своем поле победил «Лестер» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Голы «горожан» в первом тайме забили Джек Грилиш, который отличился с передачи Савиньо, и Омар Мармуш.

«Манчестер Сити» набрал 51 очко и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (17), потерпевший седьмое поражение подряд в чемпионате, располагается на предпоследней, 19-й позиции.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.
02 апреля, 21:45. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Лестер

В другом матче дня «Борнмут» со счетом 1:2 уступил «Ипсвичу», а «Астон Вилла» одержала крупную победу над «Брайтоном» (3:0).

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.
02 апреля, 21:45. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
1:2
Ипсвич
Англия. Премьер-лига. 30-й тур.
02 апреля, 21:45. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
0:3
Астон Вилла
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ипсвич Таун
ФК Лестер
ФК Манчестер Сити
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