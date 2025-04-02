«Манчестер Сити» и «Лестер» сыграют в чемпионате Англии 2 апреля

«Манчестер Сити» и «Лестер» сыграют в 30-м туре чемпионата Англии в среду, 2 апреля. Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

«Манчестер Сити» и «Лестер»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

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Англия. Премьер-лига. 30-й тур.

02 апреля, 21:45. Etihad Stadium (Манчестер)

После 29 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 48 очков и перед игровым днем занимал пятое место в турнирной таблице, предыдущим соперником «горожан» был «Брайтон» (2:2). У «Лестера» — 17 очков и предпоследнее, 19-е место в лиге, в предыдущем туре «лисы» уступили «Манчестер Юнайтед» (0:3).