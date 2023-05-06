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Сегодня, 18:54

Дубль Гюндогана принес «Манчестер Сити» победу над «Лидсом»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Манчестер Сити» — «Лидс» — 2:1.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» дома обыграл «Лидс» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Дублем в составе «горожан» отметился Илкай Гюндоган. Две результативные передачи отдал Рияд Махрез. За гостей забил Родриго.

Отметим, что Гюндоган на 84-й минуте не реализовал пенальти.

«Сити» набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на второй строчке с 78 очками.

«Лидс» находится на 17-м месте (30).

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
06 мая, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:1
Лидс

В другом матче «Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» — 1:0. Гол забил Тоти Гомеш.

«Вулверхэмптон» с 40 очками занимает 13-е место в таблице АПЛ. «Астон Вилла» проиграла второй матч подряд и находится на 8-й строчке (54).

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
06 мая, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
1:0
Астон Вилла

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
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