«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль», уступая в счете

Сегодня, 16:25
«Манчестер Сити» дома разгромил «Ливерпуль» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 4:1.
Счет на 17-й минуте встречи открыли мерсисайдцы — забил Мохамед Салах. В первом тайме «горожане» ответили результативным ударом Хулиана Альвареса, который заменял в стартовом составе Эрлина Холанна, пропускавшего игру из-за травмы паха.
Во втором тайме «Сити» забил три гола в течение 28 минут. Забивали: Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.
Идущий вторым «Манчестер Сити» (64 очка) до 5 очков сократил отставание от «Арсенала» (69 очков) в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 42 очками занимает 6-е место.
serkonol
спасибо командам за очередной шикарный матч. первый тайм вообще огонь, как эль класико 5-10-ти летней давности. в начале второго тайма ливер ошибками в обороне сам себя похоронил.
01.04.2023
allerc
Ливер уже не торт.
01.04.2023
Flamenco
с уходом Садио кончился Ливерная! Удары - 17:4; Удары в створ – 8:1..
01.04.2023