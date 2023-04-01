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Сегодня, 16:25

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль», уступая в счете

Руслан Минаев
Джек Грилиш и Ибраима Конате.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» дома разгромил «Ливерпуль» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 4:1.

Счет на 17-й минуте встречи открыли мерсисайдцы — забил Мохамед Салах. В первом тайме «горожане» ответили результативным ударом Хулиана Альвареса, который заменял в стартовом составе Эрлина Холанна, пропускавшего игру из-за травмы паха.

Во втором тайме «Сити» забил три гола в течение 28 минут. Забивали: Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Идущий вторым «Манчестер Сити» (64 очка) до 5 очков сократил отставание от «Арсенала» (69 очков) в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 42 очками занимает 6-е место.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
01 апр, 14:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Ливерпуль

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
9
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  • serkonol

    спасибо командам за очередной шикарный матч. первый тайм вообще огонь, как эль класико 5-10-ти летней давности. в начале второго тайма ливер ошибками в обороне сам себя похоронил.

    01.04.2023

  • allerc

    Ливер уже не торт.

    01.04.2023

  • Flamenco

    с уходом Садио кончился Ливерная! Удары - 17:4; Удары в створ – 8:1..

    01.04.2023

    • Эмери: «Феликс мне нравится, но «Астон Вилла» никогда не боролась за него»