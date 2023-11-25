«Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в матче 13-го тура чемпионата Англии в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере, Англия. Начало — в 15:30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.