Сегодня, 14:30
«Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в матче 13-го тура чемпионата Англии в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере, Англия. Начало — в 15:30 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В 12 турах они уступил только «Вулверхэмптону» (1:2) и «Арсеналу» (0:1), а также сыграли вничью с «Челси» (4:4).
«Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от «Манчестер Сити» составляет всего одно очко. В 12 матчах «красные» уступили только «Тоттенхэму» (1:2).
АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде