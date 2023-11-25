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Сегодня, 14:30

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате Англии 25 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в матче 13-го тура чемпионата Англии в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере, Англия. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
25 нояб, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ливерпуль

За ключевыми событиями встречи «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В 12 турах они уступил только «Вулверхэмптону» (1:2) и «Арсеналу» (0:1), а также сыграли вничью с «Челси» (4:4).

«Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от «Манчестер Сити» составляет всего одно очко. В 12 матчах «красные» уступили только «Тоттенхэму» (1:2).

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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