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6:3! «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанн и Фоден сделали по хет-трику

Иван Шитик
Корреспондент
2 октября. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 6:3.
Фото AFP

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура чемпионата Англии со счетом 6:3.

В составе «горожан» по хет-трику сделали нападающий Эрлин Холанн и полузащитник Фил Фоден.

Холанн сравнялся с Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ — по три: норвежцу для этого понадобилось 8 матчей, Криштиану — 232. Для Фодена это первый хет-трик в карьере.

В составе «МЮ» голы на счету нападающих Антони и Антони Марсьяля (дубль).

«Сити» набрал 20 очков и остается на втором месте в турнирной таблице, уступая только «Арсеналу» (21 очко).

«МЮ» идет на шестой строчке (12 очков).

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
02 окт, 16:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
8
11
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