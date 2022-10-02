6:3! «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанн и Фоден сделали по хет-трику

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура чемпионата Англии со счетом 6:3.

В составе «горожан» по хет-трику сделали нападающий Эрлин Холанн и полузащитник Фил Фоден.

Холанн сравнялся с Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ — по три: норвежцу для этого понадобилось 8 матчей, Криштиану — 232. Для Фодена это первый хет-трик в карьере.

В составе «МЮ» голы на счету нападающих Антони и Антони Марсьяля (дубль).

«Сити» набрал 20 очков и остается на втором месте в турнирной таблице, уступая только «Арсеналу» (21 очко).

«МЮ» идет на шестой строчке (12 очков).