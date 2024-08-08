Сегодня, 17:00
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в рамках Суперкубка Англии по футболу в субботу, 10 августа. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Начало — в 17:00 по московскому времени.
Посмотреть матч в прямом эфире можно на территории России не получится, так как официально прямых трансляций не запланировано. Посмотреть видеотрансляцию встречи можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».
«Горожане» примут участие в этом матче как победители АПЛ-2023/24, «красные дьяволы» — как обладатели Кубка Англии после субботней победы над «Ман Сити» (2:1).
«Ман Сити» выигрывал Суперкубок Англии 6 раз в истории, последний раз — в 2019 году. При этом команда Пепа Гвардиолы проиграла в трех последних матчах за этот трофей.
«МЮ» — рекордсмен по победам в Суперкубке страны (21 раз). Последний раз «красные дьяволы» выигрывали трофей в 2016-м.
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