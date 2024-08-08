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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время начала Суперкубка Англии 2024

Суперкубок Англии-2024 пройдет 10 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Манчестер Сити».
Фото AFP
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в рамках Суперкубка Англии по футболу в субботу, 10 августа. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Начало — в 17:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые события Суперкубка Англии-2024.

Посмотреть матч в прямом эфире можно на территории России не получится, так как официально прямых трансляций не запланировано. Посмотреть видеотрансляцию встречи можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

«Горожане» примут участие в этом матче как победители АПЛ-2023/24, «красные дьяволы» — как обладатели Кубка Англии после субботней победы над «Ман Сити» (2:1).

«Ман Сити» выигрывал Суперкубок Англии 6 раз в истории, последний раз — в 2019 году. При этом команда Пепа Гвардиолы проиграла в трех последних матчах за этот трофей.

«МЮ» — рекордсмен по победам в Суперкубке страны (21 раз). Последний раз «красные дьяволы» выигрывали трофей в 2016-м.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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