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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть трансляцию финала Кубка Англии

«Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии 25 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден.
Фил Фоден.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Кубка Англии по футболу 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию финала Кубка Англии «МЮ» — «Ман Сити» можно будет в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». В нашем матч-центре будут доступны ключевые события решающего поединка Кубка Англии-2024.

Ранее «Манчестер Сити» с главным тренером Хосепом Гвардиолой в четвертый раз подряд стал чемпионом АПЛ с 91 набранным баллом. «МЮ» с Эриком тен Хагом занял восьмое место с 60 очками в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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