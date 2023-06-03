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Сегодня, 15:40

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция финала Кубка Англии

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Global Look Press
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В субботу, 3 июня состоится финал Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 17.00 по московскому времени.

Игра «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» не будет показана на российском телевидении и легальных онлайн-сервисах. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» выигрывал Кубок Англии 12 раз — это второй показатель за всю историю турнира. «Манчестер Сити» становился обладателем трофея 6 раз.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;: финал Кубка Англии. «Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: чемпионы на пути к трем титулам. Онлайн-трансляция финала Кубка Англии
Англия. Кубок. Финал
03 июн, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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