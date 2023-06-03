«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция финала Кубка Англии

В субботу, 3 июня состоится финал Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 17.00 по московскому времени.

Игра «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» не будет показана на российском телевидении и легальных онлайн-сервисах. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» выигрывал Кубок Англии 12 раз — это второй показатель за всю историю турнира. «Манчестер Сити» становился обладателем трофея 6 раз.