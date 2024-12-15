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Сегодня, 21:29

«МЮ» победил «Манчестер Сити», команда Аморима забила два гола в концовке матча

«МЮ» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» после двух голов в концовке матча
Руслан Минаев
Матеуш Нунеш фолит на Амаде Диалло в штрафной.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура АПЛ — 1:2.

Гол на 36-й минуте забил защитник «горожан» Йошко Гвардиол. На 88-й минуте хавбек гостей Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сравнял счет. Одиннадцатиметровый был назначен за фол Матеуша Нунеша («Ман Сити») на Амаде Диалло («МЮ»). Спустя две минуты Диалло установил окончательный счет в матче.

Команда Хосепа Гвардиолы впервые с марта 2021 года проиграла «МЮ» в домашнем матче АПЛ. Тогда «горожане» уступили со счетом 0:2.

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
15 дек, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:2
Манчестер Юнайтед

32
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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