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Сегодня, 19:10

«Манчестер Сити» в седьмой раз в истории завоевал Суперкубок Англии

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 7:6) в матче за Суперкубок Англии-2024.

Основное время матча завершилось вничью. На гол Алехандро Гарначо «горожане» ответили точным ударом Бернарду Силвы.

В серии пенальти точнее оказалась команда Хосепа Гвардиолы, которая по ее ходу уступала 1:3. Победный одиннадцатиметровый реализовал защитник Мануэль Аканжи.

«Манчестер Сити» в седьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка Англии. Рекордсменом по числу побед в турнире является «Манчестер Юнайтед» (18).

В прошлом году трофей достался лондонскому «Арсеналу».

Англия. Суперкубок.
10 авг, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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