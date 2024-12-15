Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится в 16-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 15 декабря. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Официальных трансляций АПЛ в России нет. Игры чемпионата Англии в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию манчестерского дерби. Отслеживать ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» также можно в нашем матч-центре.

«Ман Сити» после 15 туров АПЛ набрал 27 очков и занимал четвертое место в турнирной таблице, команда Хосепа Гвардиолы в предыдущем туре сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). У «МЮ» — 19 очков и 13-я строчка, в прошлом туре команда Рубена Аморима уступила «Ноттингем Форест» (2:3).