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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямой эфир и онлайн-трансляция матча АПЛ

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в чемпионате Англии 15 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и полузащитник Кевин де Брейне.
Фото Getty Images
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Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится в 16-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 15 декабря. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Официальных трансляций АПЛ в России нет. Игры чемпионата Англии в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию манчестерского дерби. Отслеживать ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» также можно в нашем матч-центре.

«Ман Сити» после 15 туров АПЛ набрал 27 очков и занимал четвертое место в турнирной таблице, команда Хосепа Гвардиолы в предыдущем туре сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). У «МЮ» — 19 очков и 13-я строчка, в прошлом туре команда Рубена Аморима уступила «Ноттингем Форест» (2:3).

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
15 дек, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ман. Юнайтед
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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