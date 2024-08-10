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Сегодня, 15:30

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча Суперкубка Англии

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии по футболу в субботу, 10 августа.
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Манчестер Сити».
Фото USA Today Sports
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«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии по футболу в субботу, 10 августа. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Начало игры— в 17:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые события Суперкубка Англии-2024.
«Сити» примет участие в матче за Суперкубок Англии как победители АПЛ-2023/2024. «Юнайтед» сыграет как обладатель Кубка Англии после субботней победы над «Ман Сити» (2:1).
Посмотреть матч в прямом эфире на территории России не получится, так как официально прямых трансляций не запланировано. Посмотреть видеотрансляцию встречи можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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