«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии по футболу в субботу, 10 августа.

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии по футболу в субботу, 10 августа. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Начало игры— в 17:00 по московскому времени.

«Сити» примет участие в матче за Суперкубок Англии как победители АПЛ-2023/2024. «Юнайтед» сыграет как обладатель Кубка Англии после субботней победы над «Ман Сити» (2:1).