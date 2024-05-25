Сегодня, 16:09
Стали известны стартовые составы на матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.
Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 17.00 по московскому времени.
«Манчестер Сити»: Ортега, Аке, Гвардиол, Стоунз, Уокер, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Де Брейне, Фоден, Холанн.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван Биссака, Варан, Мартинес, Далот, Амрабат, Майну, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».