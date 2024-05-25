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Сегодня, 16:09

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на финал Кубка Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аке, Гвардиол, Стоунз, Уокер, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Де Брейне, Фоден, Холанн.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван Биссака, Варан, Мартинес, Далот, Амрабат, Майну, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Англия. Кубок. Финал
25 мая, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Ман. Юнайтед

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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