«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на финал Кубка Англии

Стали известны стартовые составы на матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аке, Гвардиол, Стоунз, Уокер, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Де Брейне, Фоден, Холанн.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван Биссака, Варан, Мартинес, Далот, Амрабат, Майну, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».