«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Де Брейне, Холанн и Бруну Фернандеш сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду Силва, Нунес, Фоден, Доку, Холанн.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Магуайр, Мартинес, Далот, Угарте, Бруну Фернандеш, Маунт, Диалло, Хейлунн.

Перед матчем «Манчестер Сити» с 27 очками занимает пятое место в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 9 баллов. Команда Хосепа Гвардиолы уступила в 7 из последних 10 матчей во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед» (19 очков) идет 13-м в турнирной таблице. В ноябре манкунианцев возглавил Рубен Аморим, под руководством которого «МЮ» одержал три победы, один раз сыграл вничью и дважды уступил в шести встречах.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».