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Сегодня, 15:10

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду не попал в стартовый состав

Виктория Кравченко

Сегодня, 2 октября, состоится матч 9-го тура АПЛ сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на «Этихад», начало — в 16.00 мск.

Португальский форвард Криштиану Роналду не попал в стартовый состав и остался в запасе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш, Фоден, Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд, Санчо, Антони.

«Манчестер Сити» набрал 17 очков в 7 турах РПЛ и занимает второе место в турнирной. «Манчестер Юнайтед» с 12 очками идет на шестом месте.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Сити
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