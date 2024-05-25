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«Манчестер Сити» — «МЮ»: во сколько начало и где смотреть трансляцию финала Кубка Англии

Финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «МЮ» начнется 25 мая в 17:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Кубка Англии по футболу в субботу, 25 мая. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». В нашем матч-центре будут доступны ключевые события решающего поединка Кубка Англии-2024.
Смотреть видеотрансляцию финала Кубка Англии «МЮ» — «Ман Сити» можно будет в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд стал чемпионом АПЛ с 91 набранным баллом. «МЮ» занял восьмое место с 60 очками в турнирной таблице чемпионата Англии.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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