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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Кубка Англии по футболу в субботу, 25 мая. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд стал чемпионом АПЛ с 91 набранным баллом. «МЮ» занял восьмое место с 60 очками в турнирной таблице чемпионата Англии.
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