«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Кубка Англии по футболу в субботу, 25 мая. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». В нашем матч-центре будут доступны ключевые события решающего поединка Кубка Англии-2024. Смотреть видеотрансляцию финала Кубка Англии «МЮ» — «Ман Сити» можно будет в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд стал чемпионом АПЛ с 91 набранным баллом. «МЮ» занял восьмое место с 60 очками в турнирной таблице чемпионата Англии.

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