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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 16-м туре АПЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Главные тренер «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» Хосеп Гвардиола и Рубен Аморим.
Фото Getty Images
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 16-м туре АПЛ в воскресенье, 15 декабря. Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр чемпионата Англии. Бесплатно игры английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби Манчестера, которое станет первым для главного тренера «Юнайтед» Рубена Аморима. Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» также изучайте в нашем матч-центре.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
15 дек, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ман. Юнайтед

В 15 турах чемпионата «Ман Сити» набрал 27 очков и перед уик-эндом занимал четвертую строчку в таблице, «Ман Юнайтед» с 19 очками шел 13-м.

«Горожане» выигрывали чемпионство четыре сезона подряд. С 26 октября по 4 декабря команда Хосепа Гвардиола не одержала ни одной победы в чемпионате, Кубке лиги и Лиге чемпионов, а в предыдущем туре АПЛ сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). «МЮ» неделю назад в лиге уступил «Ноттингем Форест» (2:3).

ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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