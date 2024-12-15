«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 16-м туре АПЛ в воскресенье, 15 декабря. Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр чемпионата Англии. Бесплатно игры английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби Манчестера, которое станет первым для главного тренера «Юнайтед» Рубена Аморима. Ключевые события и результат игры «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» также изучайте в нашем матч-центре.

В 15 турах чемпионата «Ман Сити» набрал 27 очков и перед уик-эндом занимал четвертую строчку в таблице, «Ман Юнайтед» с 19 очками шел 13-м.

«Горожане» выигрывали чемпионство четыре сезона подряд. С 26 октября по 4 декабря команда Хосепа Гвардиола не одержала ни одной победы в чемпионате, Кубке лиги и Лиге чемпионов, а в предыдущем туре АПЛ сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). «МЮ» неделю назад в лиге уступил «Ноттингем Форест» (2:3).