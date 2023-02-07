«Манчестер Сити» могут лишить трофеев, если финансовые нарушения докажут

Стало известно, как могут наказать «Манчестер Сити», в случае если вина в нарушении финансовых правил будет доказана.

Sky Sports со ссылкой на регламент АПЛ заявляет, что независимая комиссия, которая будет рассматривать дело «Сити», может отстранить клуб от участия в матчах чемпионата, рекомендовать руководству лиги переиграть некоторые встречи, назначить выплату компенсации.

Также комиссия может отменить регистрацию некоторых игроков. Кроме того, возможны условное наказание или штраф. Отмечается, что в случае, если вина «Сити» будет доказана, очки с клуба могут снять в следующем сезоне. Это произойдет, если разбирательство не завершится до конца текущего сезона.

The Athletic также сообщает, что «Манчестер Сити» могут лишить трофеев, сняв с команды очки в предыдущих сезонах.

Ранее появилась информация, что клубы АПЛ хотят, чтобы разбирательства в отношении «Сити» завершились в этом сезоне.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В современной истории «горожане» выиграли чемпионат Англии шесть раз (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22). В этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 45 очками в 21 матче и отстает от лидера чемпионата «Арсенала» на 5 очков.