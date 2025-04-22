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22 апреля, 19:25

«Манчестер Сити» может купить защитника «Тоттенхэма»

Камила Абдурахманова
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«Манчестер Сити» интересуется 25-летним правым защитником «Тоттенхэма» Педро Порро, сообщает TBR Football.

По данным источника, «Тоттенхэм» готов рассмотреть продажу испанского футболиста за 50 миллионов фунтов. «Манчестер Сити» видит в Порро замену для 34-летнего Кайла Уокера.

Порро уже играл за «Манчестер Сити» с 2019 по 2022 год. В текущем сезоне защитник участвовал в 46 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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