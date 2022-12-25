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Сегодня, 21:15

«Манчестер Сити» может отдать в аренду полузащитника Кэлвина Филлиписа

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Сити» может отдать в аренду полузащитника Кэлвина Филлиписа в зимнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола остался крайне недоволен физической формой игрока.

27-летний футболист сборной Англии не будет играть, пока не вернет оптимальные кондиции. Для этого он может уйти в клуб, где сможет рассчитывать на большее количество игрового времени.

Кэлвин Филлипс пополнил ряды команды летом текущего года, перебравшись из «Лидса» за 49 миллиона евро. За «Сити» он провел 8 матчей в нынешнем сезоне.

В составе сборной Англии Филлипс ездил на ЧМ-2022 и сыграл в Катаре 2 матча.

ФК Манчестер Сити
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