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Сегодня, 20:43

«Манчестер Сити» начнет с низших лиг в случае исключения из АПЛ

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» начнет выступления в низших лигах Англии в случае исключения из АПЛ, сообщает The Independent.

По данным источника, это связано с правилами Английской футбольной лиги (EFL), согласно которым, команда не может продолжить выступления в чемпионшипе (втором по силе дивизионе). По-крайней мере, такие условия заложены в кодексе EFL сейчас.

Ранее сообщалось, что EFL, которая владеет правами на проведение чемпионшипа, первой и второй лиг, имеет право не принимать «Манчестер Сити» в качестве участника соревнования. Объясняется это тем, что в эти турниры могут входить только 72 команды.

Руководство чемпионата Англии заподозрило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

ФК Манчестер Сити
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