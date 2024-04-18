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Сегодня, 21:21

«Манчестер Сити» намерен подписать Мусиалу летом

Алина Савинова
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«Манчестер Сити» собирается предпринять попытку подписать полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По информации источника, главный тренер горожан Хосеп Гвардиола хочет видеть больше атакующих полузащитников в команде.

При этом «Бавария» не намерена расставаться с 21-летним игроком и может запросить большую сумму за него.

Мусиала в 2019 году стал игроком академии «Баварии», а в 2020-м дебютировал за основную команду мюнхенского клуба. В текущем сезоне полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2024/apr/18/bayern-munich-musiala-top-target-guardiola-manchester-city
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Джамал Мусиала
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