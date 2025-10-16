«Манчестер Сити» намерен подписать полузащитника «Ноттингем Форест» Андерсона

16 октября, 08:36
«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, сообщает Express.
По данным источника, трансфер 22-летнего англичанина может обойтись «Сити» примерно в 87 миллионов евро. Также в этом футболисте заинтересован «Челси».
В сезоне-2025/26 Андерсон в девяти матчах во всех турнирах отметился одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.
SportVIPs14
