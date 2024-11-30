«Манчестер Сити» намерен подписать Субименди или Эдерсона («Аталанта») зимой

В «Манчестер Сити» рассматривают приглашение полузащитников Мартина Субименди или Эдерсона в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

В клубе видят в этих игроках потенциальную замену обладателю «Золотого мяча"-2024 Родри, который продолжает восстановление от разрыва крестообразных связок.

25-летний Субименди выступает за «Реал Сосьедад». В текущем сезоне на счету испанца 18 матчей за клуб во всех турнирах, 1 гол и 1 голевая передача. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 60 миллионов евро.

25-летний Эдерсон — игрок «Аталанты», он выступает за клуб с 2022 года. В текущем сезоне бразилец провел за клуб 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.