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Сегодня, 09:17

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Холанном до 2028 года и предложить игроку повышенную зарплату

Алина Савинова
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» планирует начать переговоры по продлению контракта с нападающим Эрлином Холанном в ближайшие месяцы, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что «горожане» рассматривают возможность продления контракта с игроком как минимум до 2028 года. Текущее соглашение 23-летнего норвежца с клубом рассчитано до июня 2027 года.

Кроме этого, «Манчестер Сити» может предложить Холанну повышение зарплаты до 462 тысяч евро в неделю и существенные бонусы.

В этом сезоне Холанн провел 11 матчей за «горожан» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. В минувшем сезоне на его счету 52 забитых мяча и 9 голевых передач в 53 играх. Он стал обладателем «Золотой бутсы» за сезон-2022/23.

На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 18 очков в семи турах.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12599875/Man-City-Erling-Haaland.html
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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