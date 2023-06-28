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Сегодня, 13:26

«Манчестер Сити» не будет бороться с «Арсеналом» за Райса

Иван Торопцев
Корреспондент
Деклан Райс.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» решил остановить попытки подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Sky Sports.

«Горожане» не готовы повторять предложение «Арсенала», который готов заплатить за 24-летнего англичанина 105 миллионов фунтов.

Ранее «Вест Хэм» отказался продавать футболиста в «Манчестер Сити» за 80 миллионов фунтов.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.

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