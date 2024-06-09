«Манчестер Сити» не хочет отпускать Альвареса в другой клуб

«Манчестер Сити» этим летом не намерен принимать предложений по аренде нападающего команды Хулиана Альвареса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний аргентинец хочет получать больше игрового времени, о чем сообщил руководству клуба. При этом «Сити» хочет сохранить игрока.

Ранее сообщалось, что «Челси» в ближайшие дни сделает предложение о переходе Альвареса. Также с агентом футболиста связывались представители «ПСЖ».

В прошлом сезоне форвард провел за «Манчестер Сити» 54 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач. Контракт Альвареса рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.