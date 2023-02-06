0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:55

«Манчестер Сити» не сможет обратиться в CAS в случае санкций от АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» не сможет оспорить возможные санкции со стороны английской премьер-лиги за нарушение финансовых правил, сообщает журналист The Times Мартин Циглер.

АПЛ установлено правило, что английские клубы не могут подать апелляцию в CAS в случае применения санкций со стороны лиги.

Руководство чемпионата заподозрило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

ФК Манчестер Сити
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Манчестер Сити» сделал заявление после обвинений в финансовых нарушениях

Обамеянг не покинул «Челси» в зимнее трансферное окно из-за регламента ФИФА