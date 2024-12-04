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«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» сыграют в чемпионате Англии 4 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» сыграют в 14-м туре чемпионата Англии в среду, 4 декабря. Матч примет стадион «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток — в 22.30 по московскому времени.

Трансляции матчей АПЛ в России официально не проводятся. Бесплатно и в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» изучайте в нашем матч-центре.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
04 дек, 22:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ноттингем Форест

В 13 турах чемпионата «Манчестер Сити» набрал 23 очка и откатился на пятое место в таблице, в воскресенье «горожане» уступили «Ливерпулю» (0:2). Команда Хосепа Гвардиолы с конца октября потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью в семи последних матчей во всех турнирах (АПЛ, Лига чемпионов, Кубок лиги).

У «Ноттингем Форест» — 22 очка и шестая строчка, предыдущим соперником «лесников» был «Испвич» (1:0).

ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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