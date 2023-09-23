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Сегодня, 16:00

«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» начнется в 17.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» проведет домашний матч с «Ноттингем Форест» в шестом туре чемпионата Англии по футболу в субботу, 23 сентября. Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи АПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» можно будет в соцсети ВКонтакте.

«Горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков за пять туров и располагаются на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест», который тренирует Стив Купер, занимает восьмое место с 7 баллами.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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