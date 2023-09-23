«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Ноттингем» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Ноттингем Фореста» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 2:0.

На 7-й минуте игры счет открыл полузащитник Фил Фоден, а на 14-й минуте форвард Эрлин Холанн удвоил преимущество команды.

В начале второго тайма «Сити» остался в меньшинстве после того, как Родри получил красную карточку за неспортивное поведение.

Команда Хосепа Гвардиолы одержала шестую победу подряд и занимает первое место в АПЛ с 18 очками. «Ноттингем» находится на 10-й строчке (7 очков).

В других матчах 6-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» сыграли вничью — 0:0, а «Лутон Таун» в большинстве не смог победить «Вулверхэмптон» (1:1).