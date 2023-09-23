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Сегодня, 18:59

«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Ноттингем» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Сити.
Фото AFP
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«Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Ноттингем Фореста» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 2:0.

На 7-й минуте игры счет открыл полузащитник Фил Фоден, а на 14-й минуте форвард Эрлин Холанн удвоил преимущество команды.

В начале второго тайма «Сити» остался в меньшинстве после того, как Родри получил красную карточку за неспортивное поведение.

Команда Хосепа Гвардиолы одержала шестую победу подряд и занимает первое место в АПЛ с 18 очками. «Ноттингем» находится на 10-й строчке (7 очков).

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Ноттингем Форест

В других матчах 6-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» сыграли вничью — 0:0, а «Лутон Таун» в большинстве не смог победить «Вулверхэмптон» (1:1).

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:0
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
1:1
Вулверхэмптон

Источник: Таблица АПЛ
Лутон Таун
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
ФК Фулхэм
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