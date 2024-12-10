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Сегодня, 16:20

«Манчестер Сити» обвиняют в 130 нарушениях правил финансового фэйр-плей вместо 115

Алина Савинова
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Появились новые подробности по делу о финансовых нарушениях со стороны «Манчестер Сити». Слушания завершились в Лондоне в понедельник, 9 декабря.

Как сообщает The Times, количество финансовых преступлений, в которых обвиняются «горожане», увеличилось с первоначальных 115 до 130. Поправку пришлось сделать из-за путаницы с некоторыми правилами.

Также отмечается, что вердикт может быть оглашен в январе. Однако, как ранее уже упоминали зарубежные СМИ, из-за апелляции разбирательство, скорее всего, продолжится до конца следующего сезона.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Сити» в 115 нарушениях финансовых правил. Утверждалось, что клуб допускал нарушения с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Если вина «Манчестер Сити» будет доказана, то к «горожанам» могут применить различные санкции в виде штрафов, снятия очков или перевода в один из низших дивизионов чемпионата Англии.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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