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Сегодня, 21:01

«Манчестер Сити» объявил о переходе узбекского защитника Хусанова

Алина Савинова
Абдукодир Хусанов.
Фото ФК «Манчестер Сити»
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Узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба «горожан».

«Сити» заключил контракт с 20-летним футболистом сроком на 4,5 года. Хусанов стал первым узбекистанцем в истории АПЛ.

В нынешнем сезоне Хусанов провел за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, отметившись результативной передачей. Он выступал за клуб из Франции с 2023 года, а до этого играл за белорусский «Энергетик-БГУ».

Команда Хосепа Гвардиолы с 38 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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