«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в товарищеском матче

«Манчестер Сити» одержал победу на «Баварией» в товарищеской встрече — 2:1.

Счет в этой встрече открыл хавбек «горожан» Джеймс Макэйти, который отметился на 21-й минуте матча.

Также в этой встрече на 25-й минуте защитник «Сити» Натан Аке получил повреждение и был заменен на Мануэля Аканджи.

Ответный мяч на 81-й минуте забил форвард Матис Тель.

Автором победного гола стал защитник «горожан» Аймерик Лапорт, который отметился на 86-й минуте.

В следующем товарищеском матче «Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико» 30 июля, начало встречи — 14.00 мск.

«Бавария» проведет следующую товарищескую встречу с японским «Кавасаки» 29 июля, старт матча — 13.00 мск.

Товарищеский матч

«Бавария» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2 (0:1)