«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в товарищеском матче.

Сегодня, 15:22
«Манчестер Сити» одержал победу на «Баварией» в товарищеской встрече — 2:1.
Счет в этой встрече открыл хавбек «горожан» Джеймс Макэйти, который отметился на 21-й минуте матча.
Также в этой встрече на 25-й минуте защитник «Сити» Натан Аке получил повреждение и был заменен на Мануэля Аканджи.
Ответный мяч на 81-й минуте забил форвард Матис Тель.
Автором победного гола стал защитник «горожан» Аймерик Лапорт, который отметился на 86-й минуте.
В следующем товарищеском матче «Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико» 30 июля, начало встречи — 14.00 мск.
«Бавария» проведет следующую товарищескую встречу с японским «Кавасаки» 29 июля, старт матча — 13.00 мск.
Товарищеский матч
«Бавария» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2 (0:1)