«Манчестер Сити» отклонил предложение «Аль-Ахли» в 21 миллион евро за Махреза

«Манчестер Сити» не устроило предложение «Аль-Ахли» за вингера Рияда Махреза.

По информации журналиста Саймона Джонса, «горожане» отклонили предложение саудовского клуба в размере 21 миллиона евро за 32-летнего алжирца. Отмечается, что англичане рассчитывают выручить за игрока больше.

Ранее информировалось, что «Аль-Ахли» готов предложить Махрезу 46 миллионов евро в год.

Алжирский футболист в сезоне-2022/23 провел за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.