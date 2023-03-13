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Сегодня, 15:45

«Манчестер Сити» планирует подписать Чилуэлла на замену Канселу

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Бен Чилуэлл может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

По информации издания, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола рассматривает подписание англичанина на замену Жоау Канселу, который выступает в «Баварии» на правах аренды до конца сезона с выкупом в 70 миллионов евро.

Действующее соглашение Чилуэлла с «аристократами» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл за «Челси» в 22 матчах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.

Жоау Канселу
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ФК Челси
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