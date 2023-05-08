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8 мая, 23:25

«Манчестер Сити» планирует приобрести защитника «Наполи» Ким Мин Джэ

Виталий Косик
Корреспондент
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«Манчестер Сити» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтеду» в борьбе за подписание защитника «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает Fichajes.

По информации издания, оба клуба готовы предложить 60 миллионов евро за услуги игрока.

«Горожане» рассматривают корейского защитника на замену Эмерику Лапорту, который покинет команду летом.

26-летний футболист играет за «Наполи» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 42 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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