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Сегодня, 21:54

The Times: «Манчестер Сити» подал в суд на руководство АПЛ из-за правила сделок

Руслан Минаев
Игроки «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» подал в суд на руководство АПЛ, сообщает The Times.

По данным источника, «горожане» обвиняют лигу в дискриминации касательно сделок с ассоциированными сторонами.

Руководство АПЛ запрещает клубам заключать договора с компаниями, которые связаны с владельцами клубов. В «Манчестер Сити» считают такое решение дискриминацией представителей стран Ближнего Востока.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, «Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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