«Манчестер Сити» подпишет полузащитника «Порту» Нико Гонсалеса

Полузащитник «Порту» Нико Гонсалес станет игроком «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Сити» заплатит португальскому клубу отступные в размере 60 миллионов евро. Также отмечается, что игрок уже в ближайшее время отправится в Англию на медосмотр и подписание контракта.

В этом сезоне на счету 23-летнего Гонсалеса 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами.

Действующее соглашение игрока с «Порту» рассчитано до лета 2028 года. Портал Tranfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в 18 миллионов евро.